LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS – SPECTACLE FACE AUX ARBRES 9 Rue Georges Clemenceau, 3 juin 2023, Fontenay-le-Comte.

Les Rendez-vous aux jardins est une manifestation qui a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins. Pour cette 20e édition, le Ministère de la Culture a choisi pour thème les musiques du jardin : oiseaux et autres animaux, eau, vent, plantes, etc..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 11:40:00. .

9 Rue Georges Clemenceau Jardin de l’hôtel de ville

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The Rendez-vous aux jardins is an event that aims to highlight the richness and variety of parks and gardens. For this 20th edition, the Ministry of Culture has chosen the theme of garden music: birds and other animals, water, wind, plants, etc.

El Rendez-vous aux jardins es un acontecimiento que pretende poner de relieve la riqueza y variedad de los parques y jardines. Para esta 20ª edición, el Ministerio de Cultura ha elegido el tema de la música de jardín: pájaros y otros animales, agua, viento, plantas, etc.

Die Rendez-vous aux jardins ist eine Veranstaltung, deren Ziel es ist, den Reichtum und die Vielfalt der Parks und Gärten hervorzuheben. Für die 20. Ausgabe hat das Kulturministerium die Musik des Gartens als Thema gewählt: Vögel und andere Tiere, Wasser, Wind, Pflanzen etc.

