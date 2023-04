SLALOM AUTOMOBILE DE VENDÉE 2023 Karking La Michetterie, 28 mai 2023, Fontenay-le-Comte.

Envie de sensations ? Venez nombreux assister à ce bel évènement de compétition auto en Vendée ! Entrée gratuite pour les spectateurs !.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Karking La Michetterie Rue de la Michetterie

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Looking for sensations? Come and see this great car racing event in Vendée! Free entrance for the spectators !

¿Busca emociones? ¡Venga a ver este gran evento automovilístico en la Vendée! Entrada gratuita para los espectadores

Lust auf eine Sensation? Dann kommen Sie zahlreich zu diesem tollen Auto-Rennsport-Event in der Vendée! Freier Eintritt für Zuschauer!

Mise à jour le 2023-04-21 par Vendée Expansion