CONFÉRENCE « CLAUDE MASSE, INGÉNIEUR DU ROI » 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

CONFÉRENCE « CLAUDE MASSE, INGÉNIEUR DU ROI » 22 rue Rabelais, 22 mai 2023, Fontenay-le-Comte. Conférence « Claude Masse, ingénieur du roi » par Yannis Suire, directeur du CVRH (Centre Vendéen de Recherche Historique)..

2023-05-22 à ; fin : 2023-05-22 20:00:00. .

22 rue Rabelais Théâtre Municipal

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Conference « Claude Masse, engineer of the king » by Yannis Suire, director of the CVRH (Centre Vendéen de Recherche Historique). Conferencia « Claude Masse, ingeniero del rey » a cargo de Yannis Suire, director del CVRH (Centre Vendéen de Recherche Historique). Vortrag « Claude Masse, Ingenieur des Königs » von Yannis Suire, Direktor des CVRH (Centre Vendéen de Recherche Historique). Mise à jour le 2023-04-14 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu 22 rue Rabelais Adresse 22 rue Rabelais Théâtre Municipal Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte

22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

CONFÉRENCE « CLAUDE MASSE, INGÉNIEUR DU ROI » 22 rue Rabelais 2023-05-22 was last modified: by CONFÉRENCE « CLAUDE MASSE, INGÉNIEUR DU ROI » 22 rue Rabelais 22 rue Rabelais 22 mai 2023 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte Vendée