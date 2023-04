VISITE GUIDÉE – FONTAINE DES QUATRE-TIAS : JOYAU DE LA RENAISSANCE FONTENAISIENNE 10 Bis Rue du Puits Saint-Martin, 26 avril 2023, Fontenay-le-Comte.

Laissez-vous conter pendant cette visite son histoire, son bestiaire et sa devise « Fontenay, source jaillissante des Beaux-Esprits ».

2023-04-26 à ; fin : 2023-04-26 18:00:00. .

10 Bis Rue du Puits Saint-Martin Fontaines des 4 Tias

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Let yourself be told during this visit its history, its bestiary and its motto « Fontenay, gushing source of Fine Spirits »

Déjenos contarle su historia, su bestiario y su lema « Fontenay, fuente brotante de Aguardientes Finos » durante esta visita

Lassen Sie sich während dieses Besuchs seine Geschichte, sein Bestiarium und sein Motto « Fontenay, source jaillissante des Beaux-Esprits » erzählen

