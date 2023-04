STAGE D’AVRIL ENFANT « EXPRESSION ET MOUVEMENT AU FIL DE L’EAU » 4 rue de la harpe Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

STAGE D’AVRIL ENFANT « EXPRESSION ET MOUVEMENT AU FIL DE L’EAU » 4 rue de la harpe, 17 avril 2023, Fontenay-le-Comte. Ateliers pour les 6-12 ans organisé par le Musée de Fontenay-le-Comte « Théatre-Danse-patrimoine ».

4 rue de la harpe Maison Billaud

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Workshops for 6-12 years old organized by the Museum of Fontenay-le-Comte « Theatre-Dance-Heritage Talleres para niños de 6 a 12 años organizados por el Museo de Fontenay-le-Comte « Teatro-Danza-Patrimonio » Workshops für 6-12-Jährige organisiert vom Museum von Fontenay-le-Comte « Theater-Tanz-Kulturerbe » Mise à jour le 2023-01-31 par Vendée Expansion

