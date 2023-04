ATELIERS D’ANGLAIS LUDIQUES – HOP ON 47 Rue de la République Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

ATELIERS D’ANGLAIS LUDIQUES – HOP ON 47 Rue de la République, 17 avril 2023, Fontenay-le-Comte. Hop On vous propose des séances d’anglais personnalisée pour collégien, lycéen, étudiant ou adulte..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-20 16:30:00. .

47 Rue de la République

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Hop On offers personalized English sessions for middle schoolers, high schoolers, students and adults. Hop On ofrece clases de inglés personalizadas para escolares, estudiantes y adultos. Hop On bietet Ihnen individuelle Englischstunden für Schüler, Studenten und Erwachsene. Mise à jour le 2023-04-12 par Vendée Expansion

Détails Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu 47 Rue de la République Adresse 47 Rue de la République Ville Fontenay-le-Comte Departement Vendée Lieu Ville 47 Rue de la République Fontenay-le-Comte

47 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

ATELIERS D’ANGLAIS LUDIQUES – HOP ON 47 Rue de la République 2023-04-17 was last modified: by ATELIERS D’ANGLAIS LUDIQUES – HOP ON 47 Rue de la République 47 Rue de la République 17 avril 2023 47 Rue de la République Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte Vendée