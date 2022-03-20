FONTENAY LE COMTE FAIT SA RENAISSANCE – LA PLEIADE EN MUSIQUE Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte
FONTENAY LE COMTE FAIT SA RENAISSANCE – LA PLEIADE EN MUSIQUE Fontenay-le-Comte, 20 mars 2022, Fontenay-le-Comte.
FONTENAY LE COMTE FAIT SA RENAISSANCE – LA PLEIADE EN MUSIQUE Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte
2022-03-20 – 2022-03-20 Théâtre municipal 22 Rue Rabelais
Fontenay-le-Comte Vendée Fontenay-le-Comte Vendée
+33 2 51 69 44 99
Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte
dernière mise à jour : 2022-02-24 par Vendée Expansion