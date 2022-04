Salon Maison de Fontenay-le-Comte Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

Salon Maison de Fontenay-le-Comte Espace Culturel René Cassin, 30 septembre 2022 14:00, Fontenay-le-Comte. 30 septembre – 2 octobre Sur place Prix de l’entrée : 3 euros (gratuit pour les moins de 15 ans) https://leopro.fr/salon-maison-fontenay/ Chers visiteurs, notez bien ce rendez-vous dans votre calendrier ! Le Salon Maison de Fontenay-le-Comte ouvrira ses portes du 30 septembre au 2 octobre 2022. À cette occasion, 100 professionnels se réuniront dans les allées de l’Espace Culturel René Cassin. Construction, équipement, rénovation, aménagement intérieur, décoration *: la maison sera à l’honneur lors de ces *2 jours et demi d’événement. Espace Culturel René Cassin 70 Avenue de la Gare,85200 Fontenay-le-Comte 85200 Fontenay-le-Comte Vendée vendredi 30 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 1er octobre – 10h00 à 19h00

dimanche 2 octobre – 10h00 à 19h00

Détails Heure : 14:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Fontenay-le-Comte, Vendée Autres Lieu Espace Culturel René Cassin Adresse 70 Avenue de la Gare,85200 Fontenay-le-Comte Ville Fontenay-le-Comte Age maximum 99 lieuville Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte Departement Vendée

Espace Culturel René Cassin Fontenay-le-Comte Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontenay-le-comte/

Salon Maison de Fontenay-le-Comte Espace Culturel René Cassin 2022-09-30 was last modified: by Salon Maison de Fontenay-le-Comte Espace Culturel René Cassin Espace Culturel René Cassin 30 septembre 2022 14:00 Espace culturel René Cassin Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte Vendée