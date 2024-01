CONFÉRENCE LES PERSONNAGES FÉMININS DANS L’ŒUVRE LITTÉRAIRE DE MICHEL RAGON Mairie Fontenay-le-Comte, vendredi 8 mars 2024.

Conférence Les personnages féminins dans l’œuvre littéraire de Michel Ragon

En vue de célébrer le centenaire de Michel Ragon, cette conférence vous invite à une rencontre originale avec son œuvre littéraire. A travers une rétrospective singulière d’une vingtaine de romans de Michel Ragon, vous allez découvrir ces figures de femmes du cercle familial et de la terre vendéenne, des femmes venues d’ailleurs et des femmes exilées, des courtisanes du Second Empire et des femmes de la révolte en France ou en Russie… L’intemporalité des sujets, la force des personnages féminins sont au cœur des récits historiques crées par Michel Ragon.

Conférence menée par Anna Thébaudeau

Organisée par le Département de la Vendée, en collaboration avec Fontenay-le-Comte, Ville d’art et d’histoire

Durée 1h30

GRATUIT

Renseignement et inscription à partir du mardi 6 février à 10h auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud.

Mairie 9 rue Georges Clémenceau

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@fontenayvendee.fr



