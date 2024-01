CONFÉRENCE CHÂTEAUX DU SUD-EST VENDÉEN, DU MOYEN AGE AU 19E SIÈCLE Théatre Fontenay-le-Comte, dimanche 18 février 2024.

CONFÉRENCE CHÂTEAUX DU SUD-EST VENDÉEN, DU MOYEN AGE AU 19E SIÈCLE Théatre Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18 16:30:00

Qu’y a-t-il de commun entre un donjon du début du 11e siècle, une bâtisse fastueuse de la Renaissance et une résidence située au cœur d’un parc paysager du 19e siècle ?

Grâce à un panorama de sites exclusivement vendéens, et pour beaucoup situés dans le quart sud-est du département, il sera question d’architectures de la distinction, parfois défensives, souvent ostentatoires.

De Sigournais à Doix-les-Fontaines, de La Loge-Fougereuse à Bournezeau, cheminons à travers l’histoire des techniques de construction, des usages et des goûts décoratifs.

Conférence menée par Pauline Retailleau, Historienne de l’Architecture.

Rdv au Théâtre Municipal, 22 rue Rabelais

Durée 1h30

Tarifs

– Adulte 5.00 €

– Tarif réduit 3.00€ (jeunes de 8 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, accompagnateurs de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

Renseignement et inscription à partir du mardi 6 février à 10h auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr

02 51 69 44 99

.

Théatre 22 Rue Rabelais

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@fontenayvendee.fr



L’événement CONFÉRENCE CHÂTEAUX DU SUD-EST VENDÉEN, DU MOYEN AGE AU 19E SIÈCLE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-01-19 par Vendée Expansion