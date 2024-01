SALON DE L’EMPLOI ET DE L’EMPLOI SAISONNIER Fontenay-le-Comte, vendredi 16 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 12:00:00

fin : 2024-02-16 19:00:00

Salon de l’emploi coorganisé par la ville de Fontenay-le-Comte et Vendée Grand Sud en présence de nombreuses entreprises du bassin et des partenaires de l’emploi et de la formation, France Travail, Cap emploi 85, Mission Locale…

Demandeurs d’emploi, salariés en reconversion, saisonniers, venez rencontrer les entreprises qui embauchent sur votre territoire.

Près de 60 stands (48 structures – entreprises, intérim, formation-, 5 partenaires, 3 acteurs de l’emploi et 4 collectivités) accueilleront les visiteurs de 12h à 19h.

En complément, deux nouveaux espaces ont été créés : – Un espace « Découverte métiers », animé par la Mission Locale – Un espace « Recrutement sans CV », animé par France Travail.

Pour les entreprises exposantes, un temps d’échange aura lieu sur « Comment recruter autrement en 2024 », animé par les partenaires de l’emploi : France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, Région et DEETS.

Évènement gratuit, ouvert à tous.

Pensez à vous munir d’un CV.

Avenue de la Gare

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



