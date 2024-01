LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA FILM « OR DE VIE » Cinéma Le Renaissance Fontenay-le-Comte, jeudi 15 février 2024.

LES RENDEZ-VOUS DE GAOUA FILM « OR DE VIE » Cinéma Le Renaissance Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15

Film « Or de Vie » de Boubacar Sangaré (Burkina Faso) en présence du réalisateur

►Au Burkina Faso, dans le site d’orpaillage de Kalgouli, Rasmané, 16 ans, descend dans des mines artisanales pour extraire de l’or.

Angoissé par les accidents, tiraillé par les doutes de ses parents, Il trace son chemin dans ce monde d’adulte féroce dans l’espoir de s’émanciper et s’offrir

une vie meilleure, au sacrifice de son innocence. L’orpaillage corrompt en faisant passer brutalement de l’enfance à l’âge adulte, comme il corrompt son environnement naturel par la pollution et la destruction.

Tarif :5,00€

Renseignements Ville de Fontenay-le-Comte, Service jumelage 02 51 53 41 14

Cinéma Le Renaissance 8 rue de l’Ancien Hôpital

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



