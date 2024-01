ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES RUE DE LA HARPE Fontenay-le-Comte, mardi 27 février 2024.

ATELIERS PÉDAGOGIQUES POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES RUE DE LA HARPE Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-02-27 11:15:00

Le blason des chevaliers et damoiselles

Tel un chevalier ou une damoiselle du Moyen Age, suis les pas d’Arthur de Richemont, seigneur de Fontenay-le comte. A travers des illustrations et livres anciens, apprends ce qu’est l’héraldique puis, conçois ton propre blason grâce à ton imagination !

Atelier à destination des 4-6 ans et de leur famille.

Tous les ateliers se déroulent à la salle pédagogique de la Maison Billaud située au 4 rue de la Harpe.

Le tarif est de 5€/enfant.

Renseignement et inscription à partir du mardi 6 février à 10h auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr

02 51 69 44 99

.

RUE DE LA HARPE Maison Billaud

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@fontenayvendee.fr



