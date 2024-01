LES ZACTEUSES DE MOTS – INSECTE Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte, mercredi 7 février 2024.

LES ZACTEUSES DE MOTS – INSECTE Médiathèque Jim Dandurand Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 20:30:00

fin : 2024-02-07 21:30:00

Insecte de Claire CASTILLON – Lecture

L’auteure s’est munie de sa grande loupe d’ entomologiste pour étudier les relations mère-fille.

Ajustant ensuite le dioptre de son fusil, Claire Castillon a su viser juste dans ces dix-neuf textes courts, comme autant de contes cruels, qui décortiquent les rapports (souvent conflictuels) entre mères et filles.

L’écrivain peut user du registre loufoque (combat de catch féminin dans la choucroute ; un suicide par suppositoire…) ou d’un style plus barbare comme dans la nouvelle Münchhausen par procuration … mais elle sait, en tout cas, illustrer à merveille toute la complexité des déviances de l’amour maternelle ou filiale. Les mères sont agitées, abusives, démontrées cruelles. Et les filles… eh, bien, elles ne sont (parfois) pas beaucoup mieux ! On s’embrasse tendrement pour mieux se poignarder…

Nous connaissons tous le goût, parfois emmiellé, parfois surprenant, ou encore bien acide des bonbons acidulés ; l’auteur nous permet de savourer ces histoires et de les interpréter à notre propre gustation mantes religieuses ou papillons assoiffés de liberté ?

Renseignements et inscription sur mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr, au 02.51.51.15.98 et à l’accueil . à 19h .

.

Médiathèque Jim Dandurand 2 Rue de la Fontaine

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire mediatheque.accueil@ville-fontenaylecomte.fr



L’événement LES ZACTEUSES DE MOTS – INSECTE Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2024-01-18 par Vendée Expansion