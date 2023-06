Visite commentée de l’église Saint-Etienne Fontenay, 28 juin 2023, Fontenay.

Fontenay,Indre

Dans le cadre de la 12ème édition de la manifestation nationale « Nuit des Eglises », l’Office de Tourisme des Champs d’Amour vous invite à re()découvrir une église de son territoire Champagne Boischauts..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 . EUR.

Fontenay 36150 Indre Centre-Val de Loire



As part of the 12th edition of the national « Nuit des Eglises » event, the Champs d’Amour Tourist Office invites you to re()discover a church in its Champagne Boischauts area.

En el marco de la 12ª edición nacional de la « Nuit des Eglises », la Oficina de Turismo de Champs d’Amour le invita a redescubrir una iglesia de su barrio de Champagne Boischauts.

Im Rahmen der 12. Ausgabe der nationalen Veranstaltung « Nacht der Kirchen » lädt Sie das Office de Tourisme des Champs d’Amour dazu ein, eine Kirche in seinem Gebiet Champagne Boischauts neu()zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT Champs d’Amour