La petite dans la forêt profonde de Philippe Minyana Fontenay en Scènes (salle Jacques Brel), 17 février 2023, Fontenay-sous-Bois.

sur inscription par mail auprès de la compagnie

Cie Les Femmes sauvages – Sophie Lahayville

Fontenay en Scènes (salle Jacques Brel) 164 boulevard Gallieni – 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{“link”: “https://linktr.ee/lesfemmessauvages”}]

Ils sont si souriants et détendus qu’on n epuet soupçonner qu’ils sont en pleine tragédie Philippe Minyana

C’est une sale histoire de famille. Il est question d’abus de pouvoir, de mensonge, de viol et de vengeance. Un thriller qui tient du conte et de la tragédie.

Avec La Petite nous abordons des “sujets” qui affectent notre société, depuis longtemps. Longtemps comme « il était une fois ». Le théâtre nous nous donne la possibilité de faire un pas de côté et pouvoir les envisager.

La petite dans la forêt profonde est une libre adaptation d’un conte d’Ovide, Procné et Philomèle.

Le texte de Philippe Minyana nous donne la possibilité de ne pas attribuer les personnages selon une distribution classique car les personnages sont à la fois acteurs et narrateurs des actions qui les assaillent. Dès les premières lectures, cette plasticité du texte m’a beaucoup intéressée. J’ai senti que nous pouvions raconter cette histoire en faisant le pari que chaque acteur puisse, tour à tour, s’emparer de La Petite, de La Reine et du Jeune Roi et même, parfois, être simplement narrateur de l’histoire.

Sophie Lahayville

https://linktr.ee/lesfemmessauvages

Mise en scène et scénographie Sophie Lahayville

Collaboration artistique Claudine Galea

Lumières Ivan Mathis

Création sonore Quentin Bonami

Costumes Dominique Rocher

Avec: Xavier Kuentz, Nicolas Geny, Sophie Lahayville



