L’EMPREINTE THEATRE DES SOURCES, 27 février 2024, FONTENAY AUX ROSES.

Un spectacle à la date du 2024-02-27 à 20:30. Tarif : 25.3 euros.

L’Empreinteest une plongée dans les émotions. La surprise, le rire et les larmes se côtoient dans l’intimité d’un gradin circulaire, fait de bois et de ferraille, qui sera installé dans la salle du Théâtre des Sources. Dans ce spectacle teinté d’humour, il y a elle, bienveillante, qui se rappelle de tout. Il y a lui, qui hésite et qui se trompe. Et il y a la musique. Tous trois nous racontent avec délicatesse comment, parfois, on se lie les uns aux autres, et comment, parfois, ces liens se délient, les mémoires s’effacent. Et laissent place au vide. Dans la délicate communauté éphémère qui progressivement se crée autour d’eux, avec la complicité du public, ils tissent une histoire des plus intenses. L’Empreinte est un spectacle bouleversant de beauté et de poésie, qui joue avec toutes les émotions, jusqu’aux larmes. L’EMPREINTE

THEATRE DES SOURCES FONTENAY AUX ROSES 8, av. J.et M. Dolivet Hauts-de-Seine

