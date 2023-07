L’ÉTÉ EN CORBIÈRES – DOMAINE DE MINGRAUT Fontcouverte, 19 juillet 2023, Fontcouverte.

Fontcouverte,Aude

Le Domaine de Mingraut a le plaisir de vous convier à une dégustation de ses vins ainsi que des vins du clos de l’Anhel, du Domaine Les Cascades et du Château Beauregard Mirouze.

Restauration sur place assurée par Bistro Mobile By Alex et Food truck Loca Dévore.

De 21h à 23h : Animation musicale par le groupe Barbar’Oc.

Réservation fortement conseillée..

2023-07-19 19:00:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. .

Fontcouverte 11700 Aude Occitanie



Domaine de Mingraut is pleased to invite you to a tasting of its wines, as well as those of Clos de l’Anhel, Domaine Les Cascades and Château Beauregard Mirouze.

On-site catering provided by Bistro Mobile By Alex and Food truck Loca Dévore.

9pm to 11pm: Musical entertainment by the group Barbar’Oc.

Reservations strongly advised.

El Domaine de Mingraut tiene el placer de invitarle a una degustación de sus vinos y de los de Clos de l’Anhel, Domaine Les Cascades y Château Beauregard Mirouze.

Catering a cargo de Bistro Mobile By Alex y del food truck Loca Dévore.

De 21:00 a 23:00: Animación musical a cargo del grupo Barbar’Oc.

Se recomienda encarecidamente reservar.

Die Domaine de Mingraut freut sich, Sie zu einer Verkostung ihrer Weine sowie der Weine des Clos de l’Anhel, der Domaine Les Cascades und des Château Beauregard Mirouze einzuladen.

Verpflegung vor Ort durch Bistro Mobile By Alex und Foodtruck Loca Dévore.

Von 21.00 bis 23.00 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die Gruppe Barbar’Oc.

Reservierung dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-12 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois