Expert Sport Nature Fontaubar Figeac, 12 juillet 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Vos encadrements sport et activités sur mesure !

Armelle et Sébastien tous deux passionnés de sport nature et de sensations fortes proposent l’organisation de séjours qui sortent de l’ordinaire.

L’occasion de s’offrir une expérience de retour aux sources et de se rapprocher de l’essentiel ! Des aventures créées sur mesure ou bien un pack qui correspond à vos envies ? Nous nous adaptons à vos envies et besoins. Il suffit de demander !.

fin : . 30 EUR.

Fontaubar

Figeac 46100 Lot Occitanie



Your sports and activities made to measure!

Armelle and Sébastien, both passionate about nature sports and thrills, offer to organize stays that are out of the ordinary.

An opportunity to get back to basics and to get closer to what is essential! Tailor-made adventures or a package that matches your desires? We adapt to your wishes and needs. All you have to do is ask!

¡Deportes y actividades a medida! Armelle y Sébastien, apasionados ambos dos por los deportes al aire libre y amantes de las sensaciones fuertes, proponen la organización de estancias fuera de lo común. ¡Una oportunidad para volver a lo básico y acercarse a lo esencial! ¿Aventuras hechas a medida o un pack que se adapte a lo que quieres? Nos adaptamos a tus deseos y necesidades. ¡Sólo tienes que pedirlo!

Ihre Sport- und Aktivitätsbetreuung nach Maß!

Armelle und Sébastien, beide leidenschaftliche Natursportler und Abenteurer, bieten die Organisation von Aufenthalten an, die über das Gewöhnliche hinausgehen.

Die Gelegenheit, sich eine Rückkehr zu den Wurzeln zu gönnen und sich dem Wesentlichen zu nähern! Auf Maß geschaffene Abenteuer oder ein Paket, das Ihren Wünschen entspricht? Wir passen uns Ihren Wünschen und Bedürfnissen an. Fragen Sie einfach!

