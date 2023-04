Troc de plants 26 avenue Henri Veysseyre Fontannes Catégories d’évènement: Fontannes

Troc de plants 26 avenue Henri Veysseyre, 30 mai 2023, Fontannes. Troc de plants – Grainothèque devant la médiathèque de Fontannes.

26 avenue Henri Veysseyre Médiathèque de Fontannes

Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Seedlings barter – Grain library in front of the media library of Fontannes Intercambio de plantas – Grainoteca frente a la mediateca de Fontannes Pflanzentausch – Grainothèque vor der Mediathek in Fontannes Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

