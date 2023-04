Championnat de France de Rugby des lycées agricoles Lycée agricole de Bonnefont, 13 mai 2023, Fontannes.

Jessy Tremouliere & Romain Martial ; Le choix du parrain et de la marraine était évident quant à leur attachement local. Tous deux sont anciens élèves du LEGTPA de Brioude Bonnefont..

2023-05-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

Lycée agricole de Bonnefont

Fontannes 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Jessy Tremouliere & Romain Martial ; The choice of the godfather and the godmother was obvious because of their local attachment. Both are former students of the LEGTPA of Brioude Bonnefont.

Jessy Tremouliere & Romain Martial; La elección del padrino y la madrina era obvia por su vinculación local. Ambos son antiguos alumnos del LEGTPA de Brioude Bonnefont.

Jessy Tremouliere & Romain Martial; Die Wahl des Paten und der Patin war aufgrund ihrer lokalen Verbundenheit offensichtlich. Beide sind ehemalige Schüler des LEGTPA in Brioude Bonnefont.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne