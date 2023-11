Marché de noël du refuge canin lotois Fontanes, 3 décembre 2023, Fontanes.

Fontanes,Lot

A l’occasion des fêtes de fin d’année, on en profite pour vendre des créations artisanales et des produits de notre boutique au profit des chiens.

Venez dénicher des cadeaux pour vous, vos animaux et vos proches tout en soutenant le refuge..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Fontanes 46230 Lot Occitanie



We’re taking advantage of the festive season to sell handcrafted creations and products from our boutique in aid of the dogs.

Come and find gifts for yourself, your pets and your loved ones, while supporting the shelter.

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, aprovechamos la oportunidad para vender creaciones artesanales y productos de nuestra tienda a beneficio de los perros.

Ven y encuentra regalos para ti, tus mascotas y tus seres queridos, y apoya al refugio al mismo tiempo.

In der Vorweihnachtszeit verkaufen wir Kunsthandwerk und Produkte aus unserem Shop zugunsten der Hunde.

Kommen Sie und finden Sie Geschenke für sich, Ihre Tiere und Ihre Lieben, während Sie gleichzeitig das Tierheim unterstützen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Cahors – Vallée du Lot