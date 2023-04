VENTE DE PLANTS POTAGER AU JARDIN DE FONTANÈS, 1 mai 2023, Fontanès.

Vente de plants potager au Le Jardin de Fontanès le Lundi 1er mai, les réservations sont ouvertes

Le Jardin de Fontanès est une exploitation agricole qui produit depuis 2016 des fruits et légumes bio, ainsi que des conserves artisanales et éthiques.

Nous sommes situés au pied du Pic St Loup sur la commune de Fontanès (34270), à 5 min de St Mathieu-de-Tréviers..

Fontanès 34270 Hérault Occitanie



Sale of vegetable garden plants at Le Jardin de Fontanès on Monday, May 1st, reservations are open

Le Jardin de Fontanès is a farm that has been producing organic fruits and vegetables, as well as artisanal and ethical preserves since 2016.

We are located at the foot of the Pic St Loup on the town of Fontanès (34270), 5 min from St Mathieu-de-Tréviers.

Venta de plantas hortícolas en Le Jardin de Fontanès el lunes 1 de mayo, las reservas están abiertas

Le Jardin de Fontanès es una granja que produce frutas y verduras ecológicas, así como conservas artesanales y éticas desde 2016.

Estamos situados a los pies del Pic St Loup en la comuna de Fontanès (34270), a 5 min de St Mathieu-de-Tréviers.

Verkauf von Gemüsepflanzen im Le Jardin de Fontanès am Montag, den 1. Mai, Reservierungen sind möglich

Le Jardin de Fontanès ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seit 2016 Bio-Obst und -Gemüse sowie handwerkliche und ethische Konserven herstellt.

Wir befinden uns am Fuße des Pic St Loup in der Gemeinde Fontanès (34270), 5 min von St Mathieu-de-Tréviers entfernt.

