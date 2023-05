Circuit Maizières au fil de l’eau Fontaines & lavoirs Maizières Catégories d’Évènement: Haute-Marne

MAIZIERES Circuit Maizières au fil de l’eau Fontaines & lavoirs, 17 septembre 2023, Maizières. Circuit Maizières au fil de l’eau Dimanche 17 septembre, 14h00 Fontaines & lavoirs Gratuit. Visite libre. Retrait de document informatif à la mairie (Grande rue). La mairie est ouverte sur rendez-vous le lundi et le mercredi de 13h30 à 15h30. Le départ du circuit se fait au premier lavoir du Haut, rue Saint-Martin et conduira jusqu’au deuxième lavoir, « le Sauveux », route de Fays.

Vous partirez, ensuite, à la découverte des cinq fontaines remontant à 1886, toutes alimentées par une source. Les fontaines sont installées sur la Grande rue, la rue du Pré, la rue Saint-Martin, la rue Fontaine et la rue de l’Hazelle.

Découvrez, pour finir la visite, une exposition de cartes postales à la salle des fêtes du village. Fontaines & lavoirs Grande rue, 52300 Maizières-les-Joinvilles Maizières 52300 Haute-Marne Grand Est 0325049092 http://www.lacduder.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 90 92 »}] La ville se dévoile à vous à travers ses deux lavoirs et ses cinq fontaines coulées dans les fonderies haut-marnaises en 1886. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

