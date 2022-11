Fontaines et jardins

2023-04-03 14:00:00 14:00:00 – 2023-10-30 16:00:00 16:00:00 EUR 12 12 De nombreuses fontaines plus belles les unes que les autres, dans les rues, sur les places ou cachées dans les jardins, témoignent de la richesse de l’ancienne capitale de la Provence. De la Rotonde au Pavillon de Vendôme, du monument Joseph Sec à la fontaine des Quatre Dauphins, découvrez les secrets des fontaines et jardins de la ville.



➜ Visite à pied

➜ Langue : en français

➜ Durée : 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ville d’Art et d’Histoire, est aussi depuis ses origines une ville d’eau. Surnommée « La cité aux mille fontaines », ici l’eau est le fil conducteur des petites et grandes histoires. Office de Tourisme d’Aix-en-Provence dernière mise à jour : 2022-11-24 par

