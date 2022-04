Fontaines D.C. est de retour au Supersonic ! SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Supersonic, salle de concerts gratuits, Nuits Rock et Disquaire à Paris vous accueille lundi 11 avril pour danser toute la nuit sur les titres de Fontaines D.C.! Fontaines D.C. / End Of The Tour Party Ils étaient chez nous après leur concert au Bataclan en novembre 2019 et c’est encore au Supersonic qu’ils ont décidé de venir fêter la fin de leur tournée 2022 ! Après leur concert à l’Olympia de ce lundi 11 avril, on prendra la ligne 8 direction Bastille pour boire un dernier verre avec les irlandais et danser sur leur dj set indie rock, post-punk ! Lundi 11 Avril 2022 de 23h à 4h Début du DJ Set de Fontaines D.C. à partir de minuit Entrée gratuite toute la nuit ——————————— SUPERSONIC 9 rue Biscornet, 75012 Paris Métro Bastille (sortie rue de lyon) SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Contact : https://supersonic-club.fr/event/fontaines-d-c-end-of-the-tour-party/ 01 46 28 12 90 https://fb.me/e/1PEUDzIrH https://fb.me/e/1PEUDzIrH

