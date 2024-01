Celle qui ne dit pas a dit Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines, dimanche 14 avril 2024.

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

cie Vent Debout

autrice, mise en scène Sarah Pèpe (Prix Beaumarchais SACD)

avec Sarah Pèpe, Sonia Georges, Mayte Perea Lopez

C’est l’histoire de trois femmes Celle qui dit, Celle qui dit après, Celle qui ne dit pas.

Un jour, Celle qui ne dit pas dit et tout l’équilibre s’en trouve bouleversé !

C’est l’histoire d’une exploration des identités à travers la parole qui autorise, qui retient, qui permet, qui donne la permission de dire ?

C’est l’histoire de lignes qu’on fait bouger et qui dessinent de nouvelles figures, qu’on ne croyait pas possible. C’est l’histoire de trois émancipations par la parole.

Théâtre de l’Atelier Bleu D955

Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté theatredelatelierbleu@orange.fr



