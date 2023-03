Soirée choucroute Fontaine-Simon Fontaine-Simon Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Fontaine-Simon

Soirée choucroute, 22 avril 2023, Fontaine-Simon Fontaine-Simon. Soirée choucroute 29 EUR Fontaine-Simon Eure-et-Loir

2023-04-22 20:00:00 – 2023-04-22 Fontaine-Simon

Eure-et-Loir Fontaine-Simon . 29 EUR 29 Soirée choucroute organisé par les amis de Fontaine Simon animé par l’orchestre Bruno Leblanc. Les amis de Fontaine-Simon Les amis de Fontaine Simon

Fontaine-Simon

dernière mise à jour : 2023-03-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Fontaine-Simon Autres Lieu Fontaine-Simon Adresse Fontaine-Simon Eure-et-Loir Ville Fontaine-Simon Fontaine-Simon Departement Eure-et-Loir Tarif 29 EUR Lieu Ville Fontaine-Simon

Soirée choucroute 2023-04-22 was last modified: by Soirée choucroute Fontaine-Simon 22 avril 2023 Eure-et-Loir Fontaine-Simon Fontaine-Simon Eure-et-Loir

Fontaine-Simon Fontaine-Simon Eure-et-Loir