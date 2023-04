Le Quartier Saint-Nicaise Fontaine Sainte-Marie Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Le Quartier Saint-Nicaise Fontaine Sainte-Marie, 24 août 2023, Rouen. Le Quartier Saint-Nicaise Jeudi 24 août, 16h00 Fontaine Sainte-Marie Rendez-vous fontaine Sainte-Marie, à l’angle de la rue Louis-Ricard et de la rue Joyeuse, Rouen (arrivée à la Chapelle Corneille)

Jeudi 24 août à 16h00 Fontaine Sainte-Marie 55 Rue Louis Ricard, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterouen.com/offres/le-quartier-saint-nicaise-rouen-fr-4166755/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T16:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:30:00+02:00

2023-08-24T16:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Fontaine Sainte-Marie Adresse 55 Rue Louis Ricard, 76000 Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Fontaine Sainte-Marie Rouen

Fontaine Sainte-Marie Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Le Quartier Saint-Nicaise Fontaine Sainte-Marie 2023-08-24 was last modified: by Le Quartier Saint-Nicaise Fontaine Sainte-Marie Fontaine Sainte-Marie 24 août 2023 Fontaine Sainte-Marie Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime