Thorigné-d'Anjou Visite libre de la fontaine et du lavoir Saint-Martin Fontaine Saint Martin Thorigné-d’Anjou, 16 septembre 2023, Thorigné-d'Anjou. Visite libre de la fontaine et du lavoir Saint-Martin 16 et 17 septembre Fontaine Saint Martin Très beau lavoir couvert, installé en 1840 sur les bases d’une ancienne chapelle adjointe à la fontaine datée du 19e siècle. Fontaine Saint Martin Rue de l’étang 49220 Thorigné d’Anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

