Aisne Fontaine-Notre-Dame . La commune de Fontaine-Notre-Dame vous invite à son exposition « Art à la Campagne » qui aura lieu les 22 et 23 avril 2023 ! L’exposition sera ouverte en entrée libre entre 10h et midi et de 14h30 à 18h. Un vernissage aura également lieu le samedi à 15h. Venez nombreux ! mairie.fontaine-notre-dame0085@orange.fr +33 3 23 07 97 07 Fontaine-Notre-Dame

