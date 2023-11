Village de Noël: La Grande Roue et Manège du Père Noël – Fééries d’hiver Fontaine Monumentale Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Profitez de la grande roue pour admirer la ville à 35 m de haut !

Les petits pourront aussi embarquer à bord du manège du Père Noël !.

2023-11-18 11:00:00 fin : 2023-01-07 . EUR.

Fontaine Monumentale

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of the Ferris wheel to admire the city from a height of 35 m!

The little ones can also take a ride on Santa’s merry-go-round!

Aproveche la noria para admirar la ciudad desde una altura de 35 m

Los más pequeños también podrán dar un paseo en el tiovivo de Papá Noel

Nutzen Sie das Riesenrad, um die Stadt aus 35 m Höhe zu bewundern!

Die Kleinen können sich auch an Bord des Karussells des Weihnachtsmanns begeben!

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme