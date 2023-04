Découvrez la fontaine monumentale, son histoire et ses anecdotes Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Œuilly Catégories d’Évènement: Marne

Œuilly Découvrez la fontaine monumentale, son histoire et ses anecdotes Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs, 16 septembre 2023, Œuilly. Découvrez la fontaine monumentale, son histoire et ses anecdotes Dimanche 17 septembre, 00h00 Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Gratuit. Se munir d’un téléphone portable équipé d’un lecteur de QR-Code. Revivez l’histoire anecdotique de la fontaine grâce à votre téléphone portable Édifiée à la fin du XIXème siècle, la fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs a connu diverses dégradations et rénovations. Retrouvez toute son histoire grâce à la numérisation des différents épisodes de sa conservation. Peut-être recevrez-vous un miracle en approchant la fontaine, un lieu autrefois réputé pour soigner « durablement » les maladies oculaires. Scannez le QR-Code fixé sur sa façade. Découvrez l’histoire et les anecotes de ce patrimoine, puis poursuivez votre visite en vous rendant dans l’église, afin d’admirer l’autre oeuvre patrimoniale dédiée à Notre Dame des Langueurs. Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Intersection des rues Jean Jaurès et de la Libération, 51480 Oeuilly Œuilly 51480 Marne Grand Est Ancienne fontaine édifiée en 1897, devenue sanctuaire puis lieu de pélerinages autrefois, elle est actuellement ornée d’une fidèle reproduction de la Piéta de Michel-Ange. Parking gratuit situé à quelques mètres, en montant dans la rue Jean Jaurès. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:30:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:30:00+02:00 ©Commune Oeuilly Détails Catégories d’Évènement: Marne, Œuilly Autres Lieu Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Adresse Intersection des rues Jean Jaurès et de la Libération, 51480 Oeuilly Ville Œuilly Departement Marne Age max 99 Lieu Ville Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Œuilly

Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Œuilly Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uilly/

Découvrez la fontaine monumentale, son histoire et ses anecdotes Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs 2023-09-16 was last modified: by Découvrez la fontaine monumentale, son histoire et ses anecdotes Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs 16 septembre 2023 Fontaine monumentale de Notre-Dame-des-Langueurs Œuilly OEuilly

Œuilly Marne