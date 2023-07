La fontaine Molière : présentation de l’édifice récemment restauré Fontaine Molière Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Parmi les 240 fontaines qui ornent Paris, la fontaine Molière, édifiée aux abords de la demeure où le dramaturge s’est éteint, est certainement une des plus belles. La restauration de la fontaine, menée en 2022, permet d’apprécier de nouveau cette œuvre exceptionnelle, hommage au père de tous les comédiens. Cette visite vous permetra d’en découvrir l’histoire et les coulisses de la restauration grâce aux explications d’une conservatrice de la Ville de Paris.

Construite par l’architecte Louis Visconti entre 1841 et 1844 à la suite d’une souscription nationale, elle bénéficie d’un décor sculpté remarquable dû à des artistes majeurs : les sculpteurs Gabriel Bernard Seurre et James Pradier. Le premier a réalisé la figure de Molière, tandis que les deux allégories de la comédie, la comédie sérieuse (à gauche) et la comédie légère (à droite), sont le fruit du second.

Rendez-vous devant la fontaine, 28 rue Molière (75001, Paris).

Ouverture des inscriptions le 4 septembre prochain.

Fontaine Molière 28 rue Molière 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© Jean-Marc Moser/COARC/Ville de Paris