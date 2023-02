Stage de taille des arbres fruitier 4 rue de Vaux – 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher Fontaine-les-Coteaux Catégories d’Évènement: Fontaine-les-Coteaux

Loir-et-Cher

Stage de taille des arbres fruitier 4 rue de Vaux – 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher, 11 mars 2023 09:00, Fontaine-les-Coteaux. 11 et 12 mars Sur place Prix du stage 130 euros pour les deux jours. Pour les personnes en couple, demi tarif pour la deuxième http://arbreslibres.fr

Apprendre à tailler les arbres en douceur La taille douce des arbres fruitiers Tailler les arbres en douceur, cela signifie respecter leur fonctionnement naturel, chercher à accompagner plutôt qu’à contraindre, à prendre les arbres pour partenaires plutôt que comme machine à produire des fruits LE PROGRAMME Un peu de théorie pour commencer La physiologie des arbres fruitiers • Observation de rameaux • Modélisation des processus de croissance La mise à fruit • Le processus de fructification • Le renouvellement naturel des rameaux La taille • Accompagner le processus naturel plutôt que le contraindre • La cicatrisation des plaies de taille Atelier pratique Nous irons ensuite tailler dans des jardins ou des vergers à proximité du lieu de stage. Chacun pourra pratiquer en réel, et faire l’expérience de sa capacité à entrer dans le processus de l’arbre pour tout le tailler. 4 rue de Vaux – 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher 4 rue de Vaux – 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher 41800 Fontaine-les-Coteaux Loir-et-Cher samedi 11 mars – 09h00 à 18h00

dimanche 12 mars – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégories d’Évènement: Fontaine-les-Coteaux, Loir-et-Cher Autres Lieu 4 rue de Vaux - 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher Adresse 4 rue de Vaux - 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher Ville Fontaine-les-Coteaux lieuville 4 rue de Vaux - 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher Fontaine-les-Coteaux Departement Loir-et-Cher

4 rue de Vaux - 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher Fontaine-les-Coteaux Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontaine-les-coteaux/

Stage de taille des arbres fruitier 4 rue de Vaux – 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher 2023-03-11 was last modified: by Stage de taille des arbres fruitier 4 rue de Vaux – 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher 4 rue de Vaux - 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher 11 mars 2023 09:00 4 rue de Vaux - 41800 Fontaine les Coteaux Loir et Cher Fontaine-les-Coteaux

Fontaine-les-Coteaux Loir-et-Cher