Festival du Lin – Expositions Salle municipale à côté de la Mairie, 7 juillet 2023, Fontaine-le-Dun.

Les expositions du festival du lin :

> Chantier d’insertion De fil en Aiguille

Salle municipale à coté de la mairie.

«De fi l en Aiguille» est un chantier d’insertion porté par la Maison des Action Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) depuis 2006. L’équipe qui est composée de 14 salariés en insertion professionnelle, travaille sur deux supports principaux : le repassage et la couture.

L’apprentissage de la couture et les différentes confections se font à partir de vêtements et tissus de récupération. La récupération, le recyclage et la transformation sont les bases de notre travail. Pour le Festival du Lin 2023, le chantier d’insertion présente des confections uniques et écologiques réalisées à partir de récupération de jeans et vêtements en lin réutilisés ainsi qu’une gamme «zéro déchet» avec des sacs en lin.

> Exposition Association Tiévos’ges

Salle municipale à coté de la mairie

L’association propose des ateliers participatifs l’après-midi sur une oeuvre commune pour découvrir des techniques de broderie et des ateliers sur inscriptions.

> Exposition association philatélique de Dieppe

Gymnase André Bourvil

L’association vous propose un timbre et une carte postale aux couleurs du Catamaran We Explore et du Festival du Lin.

Vendu exclusivement à Fontaine-le-Dun les 7, 8 et 9 Juillet.

> Centre social Apostrophe

Pôle multiservices, 40 rue Charles Lescane

Découverte des créations artistiques réalisées pas des bénévoles et des personnes en situation de handicap à l’aide de graines, plantes, fi lasse, toile et cordes de lin.

Outre sa dimension artistique, cette exposition vise à changer le regard porté sur le handicap et à valoriser le partage, les échanges, la solidarité….

Vendredi 2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . .

Salle municipale à côté de la Mairie

Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie



The exhibitions of the linen festival :

> Integration workshop De fil en Aiguille

Municipal room next to the town hall.

« De fil en Aiguille » is an integration project carried out by the Maison des Action Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) since 2006. The team, which is composed of 14 employees in professional integration, works on two main supports: ironing and sewing.

The learning of sewing and the various confections are made from clothes and fabrics of recovery. The recovery, recycling and transformation are the bases of our work. For the 2023 Linen Festival, the integration workshop presents unique and ecological creations made from recycled jeans and linen clothes as well as a « zero waste » range with linen bags.

> Exhibition Association Tiévos’ges

Municipal hall next to the town hall

The association proposes participative workshops in the afternoon on a common work to discover embroidery techniques and workshops on registration.

> Exhibition of the Dieppe Philatelic Association

Gymnasium André Bourvil

The association offers you a stamp and a postcard with the colors of the Catamaran We Explore and the Linen Festival.

Sold exclusively in Fontaine-le-Dun on July 7, 8 and 9.

> Apostrophe Social Center

Pôle multiservices, 40 rue Charles Lescane

Discovery of artistic creations made by volunteers and disabled people with seeds, plants, linen, canvas and ropes.

In addition to its artistic dimension, this exhibition aims to change the way people look at disability and to promote sharing, exchanges, solidarity…

Exposiciones de la Fiesta del Lino:

> Campo de trabajo De fil en Aiguille

Sala municipal junto al ayuntamiento.

« De fil en Aiguille » es un proyecto de integración dirigido por la Maison des Action Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) desde 2006. El equipo, formado por 14 trabajadores en integración profesional, trabaja en dos áreas principales: planchado y costura.

El aprendizaje de la costura y las diferentes confecciones se realizan a partir de ropa y tejidos reciclados. La recuperación, el reciclaje y la transformación son la base de nuestro trabajo. Para el Festival del Lino 2023, el campo de trabajo presentará creaciones únicas y ecológicas realizadas a partir de vaqueros y ropa de lino reciclados, así como una gama de bolsas de lino « residuo cero ».

> Exposición de la Asociación Tiévos’ges

Sala municipal junto al ayuntamiento

La asociación propone talleres participativos de tarde sobre un trabajo común para descubrir las técnicas de bordado y talleres de inscripción.

> Exposición de la Asociación Filatélica de Dieppe

Gimnasio André Bourvil

La asociación le ofrece un sello y una postal con los colores del Catamarán Exploramos y de la Fiesta del Lino.

De venta exclusiva en Fontaine-le-Dun los días 7, 8 y 9 de julio.

> Centro Social Apostrophe

Pôle multiservices, 40 rue Charles Lescane

Descubra las creaciones artísticas realizadas por voluntarios y personas discapacitadas a partir de semillas, plantas, lino, tela y cuerda.

Además de su dimensión artística, esta exposición pretende cambiar la mirada sobre la discapacidad y fomentar el compartir, el intercambio y la solidaridad…

Die Ausstellungen des Leinenfestivals :

> Chantier d’insertion De fil en Aiguille (Eingliederungsarbeit von Nadel und Faden)

Gemeindesaal neben dem Rathaus.

« De fil en Aiguille » ist eine Eingliederungsbaustelle, die seit 2006 vom Maison des Action Sociales et Culturelles de Tôtes (MASC) getragen wird. Das Team, das aus 14 Arbeitnehmern besteht, arbeitet an zwei Haupttätigkeiten: Bügeln und Nähen.

Das Nähen wird aus gebrauchten Kleidungsstücken und Stoffen erlernt und die verschiedenen Kleidungsstücke werden hergestellt. Wiederverwertung, Recycling und Verarbeitung sind die Grundlagen unserer Arbeit. Für das Leinenfestival 2023 präsentiert die Arbeitsgemeinschaft einzigartige und umweltfreundliche Kleidungsstücke aus wiederverwendeten Jeans und Leinenbekleidung sowie eine Null-Abfall-Produktreihe mit Leinentaschen.

> Ausstellung Verein Tiévos’ges

Gemeindesaal neben dem Rathaus

Der Verein bietet nachmittags partizipative Workshops an einem Gemeinschaftswerk an, um Sticktechniken zu entdecken, sowie Workshops nach Anmeldung.

> Ausstellung Association philatélique de Dieppe (Briefmarkenverein von Dieppe)

Gymnasium André Bourvil

Der Verein bietet Ihnen eine Briefmarke und eine Postkarte in den Farben des Katamarans We Explore und des Festival du Lin an.

Wird ausschließlich in Fontaine-le-Dun am 7., 8. und 9. Juli verkauft.

> Sozialzentrum Apostrophe

Pôle multiservices, 40 rue Charles Lescane

Entdecken Sie die künstlerischen Kreationen, die Freiwillige und Menschen mit Behinderungen mithilfe von Leinsamen, Pflanzen, Leinen, Leinwand und Seilen hergestellt haben.

Neben der künstlerischen Dimension zielt diese Ausstellung darauf ab, den Blick auf Behinderungen zu verändern und das Teilen, den Austausch und die Solidarität aufzuwerten…

