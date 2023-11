Arrivée du Père Noël à Fontaine-la-Mallet Fontaine-la-Mallet, 24 décembre 2023, Fontaine-la-Mallet.

Fontaine-la-Mallet,Seine-Maritime

Pendant la journée du 24 décembre à Fontaine-la-Mallet, le Père Noël sera présent avec sa calèche pour une balade dans le village..

2023-12-24

Fontaine-la-Mallet 76290 Seine-Maritime Normandie



On December 24 in Fontaine-la-Mallet, Santa Claus will be present with his horse-drawn carriage for a ride through the village.

El 24 de diciembre, en Fontaine-la-Mallet, Papá Noel estará presente con su coche de caballos para dar un paseo por el pueblo.

Während des 24. Dezembers in Fontaine-la-Mallet wird der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche für eine Fahrt durch das Dorf anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche