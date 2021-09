Fontaine-la-Guyon Parc de la mairie de Fontaine La Guyon Eure-et-Loir, Fontaine-la-Guyon Fontaine-la-Guyon : théâtre samedi 18 septembre 20h00 Parc de la mairie de Fontaine La Guyon Fontaine-la-Guyon Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Fontaine-la-Guyon

Parc de la mairie de Fontaine La Guyon, le samedi 18 septembre à 20:00

. **Samedi 18 septembre à 20h00**, le rideau se lève **dans le parc du château de Fontaine la Guyon** avec une pièce de théâtre amusante : “**Gay Friendly**” par les acteurs de l'[Association Bienvenue de Bleury-aint-Symphorien](http://association-bienvenue.over-blog.com/). . Une pièce de Jean-Pierre Martinez, mise en scène de Sylvain Limier. Avec : Sandrine, Martine, Delphine, Fabienne. . Résumé : Un sac plein de billets de banque, ça peut aider pour offrir à sa fille un beau mariage. Mais bien mal acquis ne profite jamais… . Réservation : 06 62 24 31 29 . Entrée libre au chapeau . **Pass sanitaire ou test négatif obligatoire** pour les + de 18 ans . **_Spectacle en plein air : sous réserve de la météo !_** . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre, participation “au chapeau”

Samedi 18 septembre, le rideau se lève dans le parc du château de Fontaine la Guyon avec une pièce de théâtre amusante! Parc de la mairie de Fontaine La Guyon 2 rue Charles Péguy 28190 Fontaine La Guyon Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

