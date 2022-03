Fontaine-la-Guyon 15 mai à 15 h spectacle de clowns Salle des fêtes de Fontaine-la-Guyon, 15 mai 2022, Fontaine-la-Guyon.

### Dimanche 15 mai à 15 h ### à la salle des fêtes de Fontaine-la-Guyon ### **un spectacle de clowns …** ### **_pour tout public_** _: les petits et les grands !_ . Entrée libre, participation au chapeau. . L’association “_**Bienvenue**_” vous propose “**La musique**”, partition interprétée par Véronique Gaboreau et Sylvain Limier, alias **Syné et Phil.** _L’histoire se situe dans une salle de cours de musique et de danse._ _Les clowns sont à tour de rôle prof et élève, manipulés et manipulateurs._ _Ils se prétendent musicien, chanteur et chorégraphe._ _En réalité ils sont bien plus que ça…_ . _Rire, blagues, et bonne humeur au rendez-vous !_ . [Page Facebook de l’association “_**Bienvenue**_” de Bleury-St-Symphorien](https://www.facebook.com/associationbienvenue/) [Son site Internet](http://association-bienvenue.over-blog.com/) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Salle des fêtes de Fontaine-la-Guyon 6 Rue Saint-Martin, 28190 Fontaine-la-Guyon Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir



