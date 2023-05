Les Racontines Impasse du Stade Jules Quesnel, 24 mai 2023, Fontaine-Étoupefour.

Des histoires racontées par Gisèle et Sophie ! 10h pour les -6 ans et 11h pour les +6 ans..

2023-05-24 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Impasse du Stade Jules Quesnel

Fontaine-Étoupefour 14790 Calvados Normandie



Stories told by Gisèle and Sophie! 10am for children under 6 and 11am for children over 6.

Cuentos contados por Gisèle y Sophie a las 10 h para los menores de 6 años y a las 11 h para los mayores de 6 años.

Geschichten, die von Gisèle und Sophie erzählt werden! 10 Uhr für Kinder unter 6 Jahren und 11 Uhr für Kinder ab 6 Jahren.

