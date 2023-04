Sur les traces de la légende de Saint-Clair Fontaine dite miraculeuse, 16 septembre 2023, Saint-Clair.

Immergez-vous dans la légende de Saint-Clair devant la fontaine dite miraculeuse.

Fontaine dite miraculeuse Route de Saint-Clair, 82400 Saint-Clair Saint-Clair 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 39 68 76 [{« type »: « email », « value »: « mairie-saint.clair@info82.com »}] Un jour de canicule, le curé de la paroisse de Saint-Paul-d’Espis dont la vue est déficiente, se rend à pied à l’église Roubillous du village pour y célébrer la messe. Hors d’haleine, essoufflé par la rude montée et gêné par son insuffisance visuelle, il s’arrête devant cette fontaine, s’asperge d’eau puis s’immerge le visage et la tête pour récupérer des forces de cette eau vivifiante avant de continuer à gravir la côte. Revenu sur la route, il s’écrie : « Oh ! Miracle ! Je vois ! » À compter de ce jour, Roubillous s’est appelé Saint-Clair en hommage à l’évêque Saint Clair d’Aquitaine, 1er évêque d’Albi, traditionnellement invoqué pour guérir les maladies de l’oeil et rendre la vue aux aveugles. Justifiant la devise : « A Sant-Clar, i vesèm clar » (« À Saint-Clair, on y voit clair ») Légende transmise à Irène par son grand-père Clément Vignes. La fontaine est accessible tous les jours de l’année. À partir de Valence, prendre la route de Cahors D953 jusqu’au carrefour Saint-Clair, Saint-Paul d’Espis, qui se trouve à 8 km environ. Au carrefour, tourner à gauche, prendre la direction Saint-Clair D74 (route de Saint-Clair). À 1 km environ, après une montée, vous verrez sur la droite la fontaine miraculeuse auréolée de sa légende.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

