Visite de la fontaine Diane Fontaine Diane Lectoure, 7 octobre 2023, Lectoure.

Visite de la fontaine Diane Samedi 7 octobre, 10h30 Fontaine Diane Ouverte à toutes et tous, de 7 à 99 ans. Visite gratuite.

Proposé dans le cadre des Journées Nationale de la Spéléologie et du canyonning, le Spéléo Club de Gascogne, club de spéléologie de Lectoure, propose une visite exceptionnelle dans la fontaine Diane.

Cette visite est ouverte de 10h00 à 17h00 et ne nécessite pas d’inscription. Un casque sera prêté pour la visite et il est recommandé d’avoir des bottes, vêtements de rechange et serviette de toilette.

Les photos sont autorisées dans le souterrain.

Fontaine Diane lectoure Lectoure 32700 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ducasse.philippe@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0613110520 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

SPELEO LECTOURE

Fontaine Diane JNSC 2011 – SPELEO CLUB de GASCOGNE