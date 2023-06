Découvrez l’histoire des fées et exprimez votre créativité au cœur de la nature Fontaine des fées Le Bas Ségala, 17 septembre 2023, Le Bas Ségala.

Découvrez l’histoire des fées et exprimez votre créativité au cœur de la nature Dimanche 17 septembre, 09h45 Fontaine des fées Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 20 personnes. 2 Kms de marche tranquille. Prévoir de bonnes chaussures.

À 9h45, rendez-vous devant l’église de Sain-Salvadou.

Dans le cadre de l’événement : « Féminismes ! Et alors ?’ », nous avons décidé d’organiser une occasion de partir à la découverte de l’origine du monde…

Ensemble, nous emprunterons un petit sentier à travers la forêt.

À la fin du chemin, nous trouverons un rocher percé d’un trou au centre, où de l’eau coule toute l’année. Cet endroit est connu sous le nom de : « Fontaine des fées ».

Selon les récits anciens, il était déconseillé de s’aventurer dans cette région les soirs d’hiver par temps de brouillard, et les soirs de pleine lune, il est dit qu’on peut y observer les fées danser.

Chantal Desmarest nous racontera son histoire fascinante qui a suscité de nombreux débats !

Après cette visite, vous aurez l’opportunité de déposer des offrandes que vous aurez apportées ou trouvées sur place, et de les disposer pour créer une installation de land art.

Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner, sculpter ou peindre pour devenir un.e artiste du land art.

Il suffit de composer avec les matériaux offerts par la nature, qui peuvent servir de base pour créer de véritables chefs-d’œuvre. Nous vous guiderons également dans cette démarche.

Et qui sait, lorsque la nuit tombera, peut-être que les fées viendront admirer vos créations…

Nous vous demandons de respecter l’environnement en n’utilisant que des éléments naturels tels que le bois, la terre, la pierre, le sable, les feuilles et les fleurs.

Fontaine des fées Fontaine des fées, 12200 Saint-Salvadou Le Bas Ségala Saint-Salvadou Aveyron Occitanie https://www.mairie-lebassegala.fr/ [{« type »: « email », « value »: « information@centreculturelaveyron.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 65 29 86 79 »}] Située en bordure d’une forêt, qui recouvre les vestiges d’une nécropole Néolithique : « la Font des Fachilièiras » ou Fontaine des Fées, est un lieu de mystères et de légendes.

Ce rocher naturel de quartz creusé d’un cône d’environ 40 cm de diamètre, toujours rempli d’eau, est un lieu de mystère et de légendes : on raconte que la nuit les fées, « las fachilièiras », dansaient autour et s’amusaient à faire peur…

À proximité, se situent les vestiges d’une nécropole néolithique : des mégalithes, vestiges sur la lande, entourés d’énigmes, pour amateurs de préhistoire et de légendes. Accès à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Aveyron tourisme