Découvrez Uxellodunum : témoin historique de la Résistance gauloise Fontaine de Loulié Saint-Denis-lès-Martel, 17 septembre 2023, Saint-Denis-lès-Martel.

Découvrez Uxellodunum : témoin historique de la Résistance gauloise Dimanche 17 septembre, 10h00 Fontaine de Loulié Gratuit. Sur inscription. Avec l’association des Amis d’Uxellodunum et partenariat avec la municipalité de Vayrac.

Le Puy-d’Issolud, site majeur de notre histoire nationale, a été officialisé le XXVI avril MMII par le Ministère de la Culture comme étant Uxellodunum.

Il convient de souligner l’intérêt archéologique et historique manifeste de ce site, identifié comme étant le point final de la résistance de la Gaule face aux troupes de Jules César en LI avant Jésus-Christ. Les fouilles entreprises ces dernières années sur le site de la fontaine de Loulié, déjà exploré au XIXe siècle avec des subventions de Napoléon III, ont mis au jour des vestiges de tranchées creusées par les légions romaines pour assécher la source qui alimentait les résistants de l’oppidum ainsi que divers armements.

Le site archéologique de la Fontaine de Loulié est lié à Uxellodunum, que les historiens situent au Puy d'Issolud, dans le Lot, près de ce village et de Saint-Denis-lès-Martel. Ce lieu a été le théâtre de la dernière grande bataille de la guerre des Gaules.

Des fouilles, autorisées par le Service régional de l’archéologie, ont été entreprises sur le site du Puy d’Issolud à partir de 1997 et se sont étendues pendant 9 années à la Fontaine de Loulié. Ces fouilles ont confirmé les découvertes du XIXe siècle et des années 1920 et 1930. Elles ont permis de mettre au jour un nombre considérable d’armes romaines et de matériels typiques de la période de la guerre des Gaules, tels que des traits de catapultes, des flèches à barbelures et des clous de sandales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

