Animations, ateliers, démonstrations à Vayrac et Saint-Denis-les-Martel 16 et 17 septembre Fontaine de Loulié Gratuit. Participation libre. Sur inscription. Informations pour la ferme de Roubegeolles au : 06 81 57 70 79.

Plusieurs activités vous sont proposées pour ce week-end des Journées européennes du patrimoine :

À Vayrac :

Le samedi et le dimanche de 10h à 18h, au stade de rugby à Vayrac, en bordure de la Dordogne, en face de Mézels :

Animation avec 25 légionnaires en tenue (VIII Légion Augusta). Mise en place d’un camp romain, présentation des tenues et de la vie du légionnaire, démonstration de l’armement et des machines, ainsi que divers ateliers pour petits et grands.

Dimanche de 10h à 19h, à la ferme de Roubegeolles :

Artisanat gaulois : démonstration de métiers artisanaux tels que la forge, la confection de perles de verre, le travail du bois et de la poterie, avec une cuisson de poterie.

À Saint-Denis-les-Martel :

Dimanche de 10h à 12h30, visite du site de la fontaine de Loulié.

Profitez de ces activités variées pour découvrir et célébrer le patrimoine historique de la région !

Fontaine de Loulié 46600 Saint-Denis-lès-Martel Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie Le site archéologique de la Fontaine de Loulié est lié à Uxellodunum, que les historiens situent au Puy d'Issolud, dans le Lot, près de ce village et de Saint-Denis-lès-Martel. Ce lieu a été le théâtre de la dernière grande bataille de la guerre des Gaules.

Des fouilles, autorisées par le Service régional de l’archéologie, ont été entreprises sur le site du Puy d’Issolud à partir de 1997 et se sont étendues pendant 9 années à la Fontaine de Loulié. Ces fouilles ont confirmé les découvertes du XIXe siècle et des années 1920 et 1930. Elles ont permis de mettre au jour un nombre considérable d’armes romaines et de matériels typiques de la période de la guerre des Gaules, tels que des traits de catapultes, des flèches à barbelures et des clous de sandales.

