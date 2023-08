Conte et Initiation au Hatha Yoga Fontaine de Bernos Saint-Laurent-Médoc, 17 septembre 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Cette activité est possible de 7 à 85 ans !

La partie conte sera assurée par Sylvie, et l’activité Yoga par Véronique.

Seule contrainte : prévoir une tenue confortable et décontractée. Les coussins et tapis sont recommandés.

Un barnum est prévu en cas de besoin.

Les enfants doivent être encadrés par un adulte.

Sans réservation..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Fontaine de Bernos

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This activity is available for ages 7 to 85!

The storytelling will be led by Sylvie, and the yoga by Véronique.

The only requirement is that you wear comfortable, casual clothing. Cushions and mats are recommended.

A tarpaulin is available in case of need.

Children must be supervised by an adult.

No reservation required.

Esta actividad está disponible para edades comprendidas entre los 7 y los 85 años

La narración de cuentos correrá a cargo de Sylvie, y el yoga, de Véronique.

El único requisito es llevar ropa cómoda e informal. Se recomienda llevar cojines y esterillas.

En caso necesario, se proporcionará una carpa.

Los niños deben ir acompañados de un adulto.

No es necesario reservar.

Diese Aktivität ist von 7 bis 85 Jahren möglich!

Der Erzählteil wird von Sylvie und die Yoga-Aktivität von Véronique übernommen.

Einzige Einschränkung: Sie müssen bequeme und legere Kleidung mitbringen. Kissen und Matten sind empfehlenswert.

Bei Bedarf wird ein Barnum bereitgestellt.

Die Kinder müssen von einem Erwachsenen betreut werden.

Ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Médoc-Vignoble