ATELIER COKTAIL À L’EPICERIE Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent, 19 janvier 2024 19:00, Saint-Georges-Buttavent.

Saint-Georges-Buttavent,Mayenne

Pierre de peacocktail_53 pose ses accessoires à cocktail à L’épicerie pour un atelier de 2h..

2024-01-19 fin : 2024-01-19 20:30:00. EUR.

Fontaine-Daniel L’Épicerie

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire



Pierre from peacocktail_53 sets up his cocktail accessories at L’épicerie for a 2-hour workshop.

Pierre de peacocktail_53 instalará sus accesorios de coctelería en L’épicerie para un taller de 2 horas.

Pierre von peacocktail_53 stellt seine Cocktail-Accessoires im L’épicerie für einen zweistündigen Workshop auf.

