LECTURE DE CONTES Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent, 23 décembre 2023 15:30, Saint-Georges-Buttavent.

Saint-Georges-Buttavent,Mayenne

Rendez-vous à l’Épicerie Coopérative de Fontaine-Daniel !.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Fontaine-Daniel L’Épicerie

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire



See you at the Épicerie Coopérative de Fontaine-Daniel!

¡Nos vemos en la Épicerie Coopérative de Fontaine-Daniel!

Besuchen Sie den Épicerie Coopérative in Fontaine-Daniel!

Mise à jour le 2023-12-05 par eSPRIT Pays de la Loire