DÉGUSTATION AVEC L’ORTIE JOYEUSE Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent, 17 décembre 2023 11:00, Saint-Georges-Buttavent.

Saint-Georges-Buttavent,Mayenne

L’épicerie coopérative de Fontaine Daniel vous propose une dégustation le vendredi 7 avril 2023..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 13:00:00. EUR.

Fontaine-Daniel L’Épicerie

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire



The Fontaine Daniel cooperative grocery store invites you to a tasting on Friday April 7, 2023.

La tienda de ultramarinos cooperativa Fontaine Daniel organiza una degustación el viernes 7 de abril de 2023.

Der genossenschaftliche Lebensmittelladen Fontaine Daniel bietet Ihnen am Freitag, den 7. April 2023, eine Verkostung an.

