DECOUVERTE DU MONASTERE DE BOIS SALAIR Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent, 1 décembre 2023, Saint-Georges-Buttavent.

Saint-Georges-Buttavent,Mayenne

Dans la forêt de Bois-Salair, à la sortie du village de Fontaine-Daniel, se trouve le Monastère Orthodoxe de la Nativité de la Mère de Dieu..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Fontaine-Daniel RD 104

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire



In the Bois-Salair forest, just outside the village of Fontaine-Daniel, lies the Orthodox Monastery of the Nativity of the Mother of God.

En el bosque de Bois-Salair, a las afueras del pueblo de Fontaine-Daniel, se encuentra el monasterio ortodoxo de la Natividad de la Madre de Dios.

Im Wald von Bois-Salair, am Rande des Dorfes Fontaine-Daniel, befindet sich das orthodoxe Kloster der Geburt der Mutter Gottes.

